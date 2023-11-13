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Поплавская гневно прокомментировала визит Пугачевой в Россию, назвав ее «лицемеркой»

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Поплавская гневно прокомментировала визит Пугачевой в Россию, назвав ее «лицемеркой»
Знаменитости
Источник фото: @alla_orfey

Алла Пугачева опубликовала новый пост в соцсетях. Певица рассказала о жизни и своем отношении к российским зрителям. Мимо заявления Примадонны не могла пройти Яна Поплавская. Она раскритиковала артистку за «лицемерные» слова.

«Вранье — липкая вещь. У некоторых врунов аберрация памяти происходит. Вся жизнь построена на подчас бесстыдной, безобразной демонстрации личной жизни. Все выставлено на показ! Песни, которые пела, не она написала, ей их вложили в рот», — заявила Поплавская.

По мнению актрисы, Пугачева уверена в безусловной любви народа России к ней, несмотря на ее слова и поступки.

Информационное агентство «Informing»

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