Поплавская гневно прокомментировала визит Пугачевой в Россию, назвав ее «лицемеркой»

Алла Пугачева опубликовала новый пост в соцсетях. Певица рассказала о жизни и своем отношении к российским зрителям. Мимо заявления Примадонны не могла пройти Яна Поплавская. Она раскритиковала артистку за «лицемерные» слова.

«Вранье — липкая вещь. У некоторых врунов аберрация памяти происходит. Вся жизнь построена на подчас бесстыдной, безобразной демонстрации личной жизни. Все выставлено на показ! Песни, которые пела, не она написала, ей их вложили в рот», — заявила Поплавская.

По мнению актрисы, Пугачева уверена в безусловной любви народа России к ней, несмотря на ее слова и поступки.