Стало известно, как сейчас живет солист рок-группы «Любэ» Расторгуев

В 2007 году стало известно о болезни Николая Расторгуева. Ему поставили диагноз «хроническая почечная недостаточность». Через два года музыканту трансплантировали почку. В июне 2017 года у него диагностировали сердечный приступ. Впрочем, Расторгуев решил свои проблемы со здоровьем.

Сообщалось, что артист покинул Россию в феврале 2022 года. Но через месяц певец заявил, что никуда не выезжал и в настоящее время находится в России.

Сейчас он вместе с «Любэ» продолжает гастроли по городам РФ. Также он поддерживает спецоперацию на Украине и осуждает коллег, покинувших родину.