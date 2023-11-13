В Индии в возрасте 78 лет умер легендарный киноактер Чандра Мохан

Сегодня стало известно о том, что умер ветеран индийского кинематографа, легендарный киноактер Чандра Мохан. Артист в свое время принимал участие в 900 картинах, телесериалах.

Он имел проблемы с сердцем. Чандре стало плохо, его экстренно госпитализировали в частную клинику. Но врачи ничем не смогли помочь и актер скончался на 79 году жизни.

Родился Мохан в 1945 году в деревне Памидимуккала. Образование получил в сельхозколледже. Работал в театре, когда еще был студентом. Получил награды как лучший комик и лучший характерный артист.