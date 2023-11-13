Выяснилось, что Алла Пугачева закупила песни на три новых альбома

Алла Пугачева закупила у российских авторов песен на три альбома. Певица покупала композиции еще шесть-семь лет назад. Таким образом Примадонна готовилась к юбилейному концерту, который проходил в 2019 году.

Авторы песен продали Алле Борисовной музыку и тексты. Также они заключили договоры об отчуждении авторских прав. Тогда Пугачева выкупила синглы у новых авторов и композиторов. К примеру, речь идет о Наталье Касимцевой, Олеге Жолтиковом, Олеге Шаумарове.

Также сообщается, что последние 24 года Примадонна записывалась на студии Анатолия Лопатина, расположенной в Подмосковье. У него «готовых и не совсем готовых» записей хватит на 3 новых альбома народной артистки.