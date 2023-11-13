Выяснилось, куда после начала СВО делся Леонид Ярмольник

Ходили слухи, что Леонид Ярмольник эмигрировал из России после начала СВО. Однако актер опроверг эти сплетни. По его словам, он с семьей с марта по август уезжает на Балтийское море в Юрмалу. Но с политическими событиями в мире это никак не связано. Леонид Исаакакович в настоящее время продолжает работать в театре «Современник«. Также он снимается в фильмах. Последней киноработой Ярмольника является фильм «Мосгаза», а также музыкальная постановка »Летучий корабль».

Артист проживает в Москве вместе с женой Оксаной Афанасьевой. Супруга знаменитости имеет свою мастерскую, в которой делает кукол.