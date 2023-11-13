Журналисты раскрыли имя предполагаемой любовницы Филиппа Киркорова

В 2005 году, сразу же после развода с Аллой Пугачевой, Филипп Киркоров долгое время был одинок. Но за последнее время певца можно часто увидеть в компании Татьяны Тур.

Она занимается продюсированием и является главой медиа-центра Sound Media,а также GUTSERIEV MEDIA и Live Arena. Ходят слухи, что между ней и артистом возникла романтическая связь, а не только деловые отношения. А еще внимательные пользователи заметили, что сын Татьяны схож внешне с Киркоровым, причем даже более, чем его двое детей.

Сам поп-король имя любовницы тщательно скрывает. Он нехочет лишнего внимания к избраннице. Хотя недавно Филипп заявил, что планирует вскоре жениться.