Нервный срыв и развод: как сложилась судьба популярной в начале 2000-х певицы Нелли Фуртадо

Популярная канадская певица Нелли Фуртадо недавно появилась на обложке глянцевого журнала FAULT, пишет «Вечерний курьер».

Интересно: артистка была популярной в начале 2000-х. Она в 2004 записала официальный гимн чемпионата Европы по футболу, а в 2006 спела «Promiscuous» и «Say It Right» с Тимбалэндом. Популярность пришла к ней в 2001 году, когда она выпустила альбом «Whoa, Nelly!», сингл «I’m Like a Bird» из которого был одним из самых популярных в мире. Эта песня принесла ей статуэтку «Грэмми» в номинации «Лучший женский вокал». Дебютный альбом артистки держался 78 недель в чарте Billboard 200 и стал дважды платиновым в США.

Родив дочь Нэвис от музыканта Джаспера Гэхания, Нелли Фуртадо возвращается на сцену в 2006 году с альбомом «Loose». И снова ей улыбнулась удача. Ее песни «Say It Right» и «All Good Things» (Come to an End) звучали чартах США и Европы.

А вот в личной жизни у нее было не все так гладко. С первым мужем она развелась и вышла замуж за звукорежиссера Демасио Кастельона. Но когда в 2012 году у нее случился нервный срыв, она приняла решение уйти со сцены, поскольку побоялась, что ее карьера разрушит семью.

С тех пор она редко появляется на публичных мероприятиях. Но ее дочь как-то отметила, что она до сих пор популярна, ведь ее песни слушают и любят многие, в том числе и молодое поколение.