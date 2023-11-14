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Составлен перечень всех мужей певицы Лолиты Милявской

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Составлен перечень всех мужей певицы Лолиты Милявской
Знаменитости
Источник фото: @lolitamilyavskaya

Жизнь 60-летней певицы Лолиты Милявской всегда была насыщена драматическими историями и иногда даже трагедиями. Она женщина эффектная и успешная, и никогда не страдала от отсутствия мужского внимания, пишет Bimru.

В 1984 году Милявская вышла замуж за Александра Беляева, но этот брак просуществовал недолго, потому как певица познакомилась с Александром Цекало и между ними возникла симпатия.

Брак оказался фиктивным

Спустя несколько лет, в 1987 году, Лолита выходит замуж за Виталия Милявского, но брак оказался фиктивным и нужен был только для возможности приобрести квартиру.

Что касается отношений с Цекало, то этот брак была самым длительным - на протяжении 12 лет. Следующим избранником Милявской стал предприниматель Александр Зарубин. В 2004 году они расписались и спустя 5 лет отношений развелись. И последним, пятым, мужем певицы стал тренер Дмитрий Иванов. Они прожили вместе 9 лет, но в результате Лолита сильно разочаровалась в своем мужчине.

Информационное агентство «Informing»

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