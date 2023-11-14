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Филипп Киркоров заинтриговал публику громким заявлением: Как раз в день рождения

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Филипп Киркоров заинтриговал публику громким заявлением: Как раз в день рождения
Знаменитости
Источник фото: @fkirkorov

Филипп Киркоров заинтриговал публику громким заявлением. Недавно поп-король заявил, что весной следующего года в его карьере пройдет некое очень важное событие. Причем, по заявлению артиста, это будет нечто, чего еще не было.

Однако хранить интригу он не стал. Как объяснил Филипп Бедросович, речь идет о премьере дебютной постановки в стиле кабаре. По словам артиста, премьера спектакля состоится в его день рождения, то есть 30 апреля.

Само представление посвящено его покойной матери. В этом году исполнится 30 лет со дня ее смерти. Певец старается регулярно устраивать новые творческие проекты в память любимой родственницы.

Информационное агентство «Informing»

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