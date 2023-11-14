«Какая я свинья»: Рыдающая Лера Кудрявцева извинилась перед матерью

В эфир вышел второй выпуск программы «Суперстар!«. Участники свои выступления посвятили родным и близким, ушедшим из жизни. Игорь Наджиев трогательно спел хит Газманова »Мама», чем довел членов жюри до слез.

Не сдержалась Лера Кудрявцева. Она со слезами на глазах заявила, что ей стыдно, поскольку она в это день не позвонила своей маме.

«Каждое слово прямо в сердце. Объяснить, что сработало, невозможно. Это гениальное исполнение. Всю песню думала о маме, какая свинья, что не звонила ей сегодня. Такое исполнение заставляет нас подумать, что дороже матери ничего в мире нет», - заявила взволнованная ведущая.