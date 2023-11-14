Максим Галкин показал на новом фото, как выглядит его подросшая дочь Лиза

На своей страничке в соцсети Максим Галкин* (внесен в список иноагентов) поделился с подписчиками новым фото своей подросшей дочки Лизы.

Как видно на снимке, девочка имеет длинные светлые волосы. Лиза сидит на светлом диване в белой рубашке и джинсах. По всей видимости, сделан снимок был в Латвии, где сейчас находится пара.

При этом шоумен решил не подписывать кадры. Хотя в комментариях под фотографией поклонники написали, что Лиза имеет очень похожа на свою звездную мать.

Буквально за несколько минут фото набрало рекордное количество лайков.