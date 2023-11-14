МТС: Названы самые главные страхи граждан РФ по поводу смартфонов

В компании МТC провели опрос и выяснили главные страхи граждан РФ, связанные со смартфонами. В опросе принимали участие около двух тысяч человек из крупных городов. В итоге выяснилось, что 36% добровольцев уверены, что гаджеты прослушивают.

32% россиян боятся, что смартфоны из-за блокировки производителя превратятся в «кирпич». Еще 27% опрошенных заявили, что телефоны имеют вредное излучение, поэтому не стоит носить их в карманах.

Чтобы защитить данные, 39% жителей отключают свою геолокацию. 51% респондентов не выступают против разблокировки экрана при помощи лица или отпечатка пальца.