Недавно женившийся Александр Домогаров впервые за долгое время вышел в свет

Александр Домогаров в последнее время очень редко появляется на светских мероприятиях. Однако премьеру кинофильма «Гардемарины 1787. Война», являющего продолжением знаменитой саги режиссера Светланы Дружининой, он не пропустил.

60-летнему артисту в картине досталась одна из главных ролей. На премьеру Домогаров пришел в лаконичном черном образе. Он постоянно улыбался, общался с коллегами и журналистами, охотно позировал фотографам.

Между прочим, еще несколько месяцев назад Домогаров связал себя узами брака. Он в четвертый раз женился. Избранницей артсита стала танцовщица Татьяна Степанова, которой исполнилось 38 лет.