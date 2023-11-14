Певец SHAMAN с женой устроили горячую фотосессию в честь 5-летия свадьбы

Ярослав Дронов (певец SHAMAN) и его жена, продюсер Елена Мартынова женаты пять лет. В честь этого маленького юбилея пара решила организовать фотосессию для того, чтобы оставить этот день в памяти.

Новыми снимками поделилась супруга артиста в своем микроблоге. По традиции, Ярослав и Елена выбрали черную одежду, которая выгодно подчеркнула все их достоинства. Мартынова одела короткое платье и туфли-лодочки, продемонстрировав стройные ноги.

Дронов отдал предпочтение рубашке и брюкам.

Подписчики SHAMAN остались в восторге от кадров. Они оставили много приятных комментариев.