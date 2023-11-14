Похудевший композитор Крутой появился на кинопремьере после слухов о тяжелой болезни

В Москве прошла премьера фильма-оперы «Пиковая дама». Она состоялась в кинотеатре «Октябрь». Там появилось много известных личностей, включая Игоря Крутого.

В последнее время он редко появляется на публике, поскольку живет в двух странах. В США композитор емеет свой дом, там живет его семья. В России у него работа и концерты.

Появление Крутого взволновало поклонников. Композитор сильно похудел. Проблемы со здоровьем у него появились после операции по удалению кисты в поджелудочной железе. При этом сам Игорь Яковлевич, которому летом исполнилось 69 лет, предпочитает не комментировать слухи о своем состоянии здоровья.