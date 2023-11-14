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Роскошное платье, помолодевший вид: Ирина Винер зажигательно сплясала на грандиозной вечеринке в Дубае

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Роскошное платье, помолодевший вид: Ирина Винер зажигательно сплясала на грандиозной вечеринке в Дубае
Знаменитости
Источник фото: irina_viner_usmanova_

Ирина Винер приехала в Дубай, чтобы попасть на концерт Тимати и Григория Лепса. Видео с плясками помолодевшего тренера появилось в Сети.

В The Theater Dubai прошла грандиозная вечеринка Big Art Festival. Гостьей мероприятия стала Винер.

Она одела роскошное фиолетовое платье, украшенное перьями и пайетками. Во время концерта тренер танцевала под известные хиты Тимати.

Когда на сцене появился Григорий Лепс, он получил от Ирины Александровны много аплодисментов, а также воздушный поцелуй и шикарный букет из белых роз.

Информационное агентство «Informing»

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