Роскошное платье, помолодевший вид: Ирина Винер зажигательно сплясала на грандиозной вечеринке в Дубае

Ирина Винер приехала в Дубай, чтобы попасть на концерт Тимати и Григория Лепса. Видео с плясками помолодевшего тренера появилось в Сети.

В The Theater Dubai прошла грандиозная вечеринка Big Art Festival. Гостьей мероприятия стала Винер.

Она одела роскошное фиолетовое платье, украшенное перьями и пайетками. Во время концерта тренер танцевала под известные хиты Тимати.

Когда на сцене появился Григорий Лепс, он получил от Ирины Александровны много аплодисментов, а также воздушный поцелуй и шикарный букет из белых роз.