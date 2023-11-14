Стало известно, куда эмигрирует Алла Пугачева с семьей

Алла Пугачева и Максим Галкин*, которые уехали из России, могут сменить вскоре свое место жительства. В этом году звездное семейство уже покинуло Израиль, поскольку на территории страны начались активные боевые действия.

По предварительным данным, супруги временно уехали в Латвию либо на Кипр. Однако рассматривается несколько других направлений эмиграции.

По словам экс-депутата Романа Худякова, Примадонна с семьей может обосноваться в США. Для этого есть несколько причин. Там живут их родственники и есть хорошие финансовые возможности. Как считает политик, Пугачева и Галкин* стремятся постоянно туда, где есть деньги.