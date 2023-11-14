В России разработано уникальное вино, которое снижает вес

Ученые из России разработали уникальный напиток на основе грибов. Он обладает жиросжигающими свойствами. Употребление вина улучшает работу ЖКТ, укрепляя иммунитет.

По вкусу, аромату, крепости специальное вино не отличается от обычного. Как рассказали в РОСБИОТЕХе, для производства данного напитка сотрудники применяли приготовленный ранее винный материал. При помощи ферментации грибами Eurotium cristatum и последующего обогащением биологическими добавками, вино приобрело полезные свойства. Также оно способно повысить работоспособность человека и предотвратить стресс.