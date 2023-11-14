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Захлебнулась слезами на публике: Пропавшая из-за болезни Варум объявилась в Казахстане

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Захлебнулась слезами на публике: Пропавшая из-за болезни Варум объявилась в Казахстане
Знаменитости
Источник фото: @avarum

Анжелика Варум, которая на время исчезла из публичного внимания из-за проблем со здоровьем, вновь восстала на сцену, тем самым порадовав своих поклонников. Вместе со своим мужем Леонидом Агутиным она выступила в Казахстане.

Зрители, которые присутствовали на концерте, отметили не только прекрасное состояние артистки, но и ее великолепный голос. Певица, выступившая в Астане, собрала полный зал.

За время концерта Варум сменила несколько нарядов, продемонстрировав окружающим безупречную фигуру. При этом исполнительница с удовольствием общалась с публикой и не отказывала никому в фото или автографах.

Но особое впечатление произвело на публику исполнение песни «Городок». Анжелика ее смогла сдержать слез, что вызвало отклик у зрителей. Поклонники предположили, что такая эмоциональность может быть связана с утратой отца. Этот хит написал отец звезды Юрий Варум, который, увы, ушел из жизни в возрасте 65 лет.

Информационное агентство «Informing»

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