Составлен список знаменитостей, пожалевших о пластических операциях

Многие знаменитые люди не могут обходиться без пластических операций, потому как процедура помогает им выглядеть молодо и привлекательно. Но не всегда хирургическое вмешательство заканчивается положительным результатом для клиента. Привести в пример можно Викторию Боню и Инстасамку, которые не получили ожидаемого результата, сообщает Вечерний курьер.

Виктория Боня

Модель от природы имеет красивую внешность и хороший разрез глаз, но светской львице захотелось сделать «лисьи» глазки. Выложенные в сеть фото с изменениями совершенно не поразили публику и разницу они не заметили.

Лера Кудрявцева

Телеведущая после рождения ребенка также решилась на проведения пластики груди и через несколкьо лет от последствий чуть не умерла, потому что имплант лопнул, а силикон вытек в лимфоузлы. Врачи удалили импланты и больше телеведущая не намерена прибегать к пластическим операциям.

Любовь Успенская

Певица также любитель пластики. У известного Тимура Хайдарова она делала пластику ягодиц, живота, рук и груди. Первое время певица чувствовала себя очень хорошо, но потом начались проблемы и ей пришлось ходить в бандаже.

Жанна Агузарова

Певица делала пластику лица, но результатом осталась недовольна, потому как по внешнему виду у нее на лице как-будто застыла маска. После этого она вернула себе прежнее лицо.