Решение Аллы Пугачевой покинуть Россию вызвало негативную реакцию у значительной части жителей страны. Певица, однако, утверждает, что ее соотечественники по-прежнему любят ее и с нетерпением ждут ее возвращения.

Журналист Виктор Шендерович*, признанный иноагентом на территории России, высказал мнение, что после ухода от нас многих легендарных культурных деятелей, таких как Владимир Высоцкий и Михаил Жванецкий, Алла Борисовна стала символом свободы и национального духа. Он даже предложил, что было бы хорошо, если бы Пугачева возглавила страну.

Однако общественность не поддержала эту идею, утверждая, что певице нечего занимать такую высокую должность, и сравнивать ее с Жванецким и Высоцким неуместно.