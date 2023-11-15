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Аллу Пугачеву выдвигают в президенты РФ: что на это ответили россияне

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Аллу Пугачеву выдвигают в президенты РФ: что на это ответили россияне
Знаменитости
источник фото: pixabay.com

Решение Аллы Пугачевой покинуть Россию вызвало негативную реакцию у значительной части жителей страны. Певица, однако, утверждает, что ее соотечественники по-прежнему любят ее и с нетерпением ждут ее возвращения.

Журналист Виктор Шендерович*, признанный иноагентом на территории России, высказал мнение, что после ухода от нас многих легендарных культурных деятелей, таких как Владимир Высоцкий и Михаил Жванецкий, Алла Борисовна стала символом свободы и национального духа. Он даже предложил, что было бы хорошо, если бы Пугачева возглавила страну.

Однако общественность не поддержала эту идею, утверждая, что певице нечего занимать такую высокую должность, и сравнивать ее с Жванецким и Высоцким неуместно.

Информационное агентство «Informing»

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