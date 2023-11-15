«Дешевка»: Лолита назвала Разина падалью и пообещала ему большие проблемы в России

Лолита Милявская пригрозила Андрею Разину. Она пообещала продюсеру большие проблемы при въезде в РФ. По словам певицы, он является обычным мошенником, не имеющим никакого отношения к шоу-бизнесу.

Артистка говорит, что не простит Разина, который жил за счет Юрия Шатунова. Она добавила, что здесь продюссера, который проживает в США, никто не ждет.

«Дешевка, альфонсище! Жил за счет Юры. Гарантирую, что при въезде в страну у него будут большие проблемы. Мы договорились сообществом артистов. Мы ему этого не простим, чтобы он это понимал, падаль. Пусть попробует в страну въехать», — пригрозила Лолита.