Певица Саша Круглова в беседе с журналистами высказала свое мнение о репертуаре SHAMAN, характеризуя Ярослава Дронова как «успешный продюсерский проект«. Круглова, также являющаяся членом »Агитбригады имени Руслановой» вместе с Дроновым, подчеркнула свою личную знакомство с артистом.

Она выразила уверенность в грандиозном успехе SHAMAN, отметив, что этот успех был достигнут благодаря качественно продуманному продюсерскому проекту. По словам Кругловой, с Дроновым сотрудничали лучшие российские эксперты и аналитики, которые выявили дефицит патриотической тематики в российской музыке.

Основная идея проекта заключалась в представлении репертуара, способного объединить нацию, подобно тому, как это было во времена Великой Отечественной войны. Круглова также отметила, что украинский кризис предоставил благоприятную возможность для запуска проекта SHAMAN. Первоначальные планы были скорректированы из-за внешних обстоятельств.

Певица подчеркнула, что в успех Дронова были вложены значительные финансовые ресурсы, но несмотря на это, артист уже окупил все затраты и стал успешным бизнес-проектом. Она также утверждает, что недавно Дронов получил гонорар в размере 50 миллионов рублей за выступление перед государственной компанией.