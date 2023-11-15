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Грандиозное возвращение: Валерий Леонтьев бросил солнечное Майами и вернулся в Москву

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Грандиозное возвращение: Валерий Леонтьев бросил солнечное Майами и вернулся в Москву
Знаменитости
Источник фото: pixabay.com

Валерий Леонтьев в течение последних нескольких лет проживает в Майами. Там у него есть дом со своей супругой Людмилой Исакович. Семья живет в обеих странах уже несколько лет. При этом Людмила проводит большую часть года в Штатах, а артист остается в России.

Неожиданно выяснилось, что этой осенью Леонтьев также находился в Москве. По информации СМИ, он прилетел на два месяца, чтобы провести ремонт в своей московской квартире в Колокольниковом переулке. В Сети появились слухи о том, что Леонтьев планирует продать квартиру, но, кажется, его планы изменились. Вместо этого артист сделал ремонт, разработав дизайн лично. В жилище поменяли цветовую гамму и сделали акцент на игре света и теней.

Близкие к артисту источники в свою очередь отмечают, что его визит в Москву был связан исключительно с личными целями, и он пока не планирует выходить на сцену, выражая отсутствие желания снова гастролировать по городам страны.

Информационное агентство «Informing»

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