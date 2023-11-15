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Эксперт Биржевой объяснил, зачем нужно выключать смартфон хотя бы раз в неделю

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Эксперт Биржевой объяснил, зачем нужно выключать смартфон хотя бы раз в неделю
Новости Hi-Tech
источник фото: pixabay.com

Эксперт Сергей Биржевой рассказал жителям России, почему так важно выключать смартфон хотя бы один раз в неделю на определенное количество времени. По его словам, достаточно нескольких часов или даже нескольких минут.

Биржевой объяснил, что отключение на некоторое время гаджета позволит освободить системные ресурсы, которые заняты разными процессами и приложениями. Еще специалист советует заряжать смартфон, когда аккумулятор разряжается до 75%.

Чтобы батарея телефона работала в полном объеме, его желательно заряжать при более высоком уровне разряда, а не доводить смартфон до полной разрядки.

Помимо того, нужно время от времени проверять гаджет на наличие обновлений, периодически очищая от ненужных файлов систему.

Информационное агентство «Informing»

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