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Как сложилась судьба у звезды фильма «Зимняя вишня» Сафоновой: страшное ДТП и эмиграция

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Как сложилась судьба у звезды фильма «Зимняя вишня» Сафоновой: страшное ДТП и эмиграция
Знаменитости
Источник фото: @hotel_kurortniy

Заслуженной артистке РФ Елене Сафоновой принесла известность картина «Зимняя вишня». После этого у актрисы было еще несколько ролей. На счету у артистки более ста ролей.

Елена дважды выходила замуж. От браков у нее были дети. В последний раз избранником актрисы стал французский актер Самюэль Лабарт.

С мужем Сафонова уехала во Францию. Правда, после расставания в 1997 году звезда вернулась на родину.

В 2021 году Сафонова она попала в Москве в ДТП, полчив перелом бедра и подколенника. Однако после лечения и реабилитации она продолжила развивать карьеру в киноиндустрии.

Сейчас знаменитость посвящает жизнь съемкам, а также защите животных. Она направила Владимиру Путину письмо, попросив внести поправки в УК России, которые регулируют правила обращения с домашними питомцами. Помимо того, вскоре выйдет продолжение киноэпопеи «Зимняя вишня 4».

Информационное агентство «Informing»

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