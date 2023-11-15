На замок Пугачевой в деревне Грязь найден покупатель

На роскошный замок Аллы Пугачевой в Грязи найден покупатель. По данным журналистов, певица вложила в строительство особняка один млрд рублей, столько же она хочет получить от продажи.

Бизнесмен Андрей Ковалев готов приобрести дом, но за 150 млн рублей. Как заявил предприниматель, он хочет сдавать замок под свадьбы, однако для этого часть дома предварительно нужно перестроить.

«Там нет большого зала на 500 или 600 человек. Поэтому от заявленной цены нужно сделать дисконт. Пока реставрирую усадьбу «Гребнево», разместил бы там коллекцию старинных доспехов», — отметил Ковалев и уточнил, что ответ от Пугачевой он не получил.