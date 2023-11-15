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Налоговики Башкирии назвали ТОП-3 самых дорогих автомобилей в регионе

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Налоговики Башкирии назвали ТОП-3 самых дорогих автомобилей в регионе
Автомобильные новости
источник фото: pixabay.com

Федеральная налоговая служба Башкирии (ФНС) назвала три автомобиля, владельцам которых придется отдать крупные суммы денег. Машины зарегистрированы в Башкирии, хотя на дорогах Уфы видят их крайне  редко.

Первое место у итальянского кроссовера Lamborghini Urus. Его стоимость от 26 миллионов рублей. Авто видели в Подмосковье. 

На второй строчке итальянский спорткар Lamborghini Huracan в исполнении Performante от 25 млн рублей. Владельцу машины по итогам года надо заплатить 287 тыс. рублей налога.

Третье место у Мercedes-Benz AMG G 63, покупка которого обойдется в 27,69 млн рублей. На баварское авто начислили 263 тысячи рублей транспортного налога.

Информационное агентство «Informing»

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