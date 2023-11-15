Народный артист России Назаров раскритиковал поведение Макаревича

Юрий Назаров жестко раскритиковал лидера группы «Машина времени». Андрей Макаревич* после переезда из РФ поддержал Израиль в конфликте с Палестиной.

По мнению народного артиста России, Макаревич* хочет усидеть на двух стульях, так как он даже не планировал отменять концерты в Узбекистане, Киргизии, Казахстане. Но организаторам стали поступать угрозы, которые связаны с поддержкой Израиля певца.

«Сейчас он хочет всем угодить – кушать хочется. В бывших республиках СССР, странах Средней Азии его помнят, можно неплохо заработать. Противно смотреть, как он мечется», — возмутился Назаров.

* Признан иноагентом в России