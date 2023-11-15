Информинг » Знаменитости » Пугачевой подсказали, как можно вернутся на российскую сцену: Дать в Москве концерт

Пугачевой подсказали, как можно вернутся на российскую сцену: Дать в Москве концерт

Image 16+
Пугачевой подсказали, как можно вернутся на российскую сцену: Дать в Москве концерт
Знаменитости
Источник фото: pixabay.com

Александр Волков сообщил, что для возращения на российскую сцену Алла Пугачева должна изменить свою позицию.

«Для появления в серьезных медиа у нее должна быть серьезная подготовка и изменение позиции, во что не верится», —отметил музыкальный критик.

По словам звездного адвоката Андрея Алешкина, Примадонна в РФ по-прежнему популярна. Тех, кто критикует артистку, никто даже не помнит. Он считает, что певица выказалась «открыто, честно, смело и ярко».

«Поддерживаю ее, считаю, что должна дать в Москве сольный концерт», - сказал правозащитник.

Информационное агентство «Informing»

Пугачева нашла новый способ, как заработать в России

Пугачева нашла новый способ, как заработать в России

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
На замок Пугачевой в деревне Грязь найден покупатель

Сегодня, 10:39

Стали известны ценник и райдер Меладзе за выступление в Москве

Сегодня, 10:34

Российских зрителей возмутил финал телесериала «Мосгаз»

Сегодня, 10:31

Пугачевой подсказали, как можно вернутся на российскую сцену: Дать в Москве концерт

Сегодня, 10:00

Как сложилась судьба у звезды фильма «Зимняя вишня» Сафоновой: страшное ДТП и эмиграция

Сегодня, 00:15

Юлия Пересильд появилась на красной дорожке без Михаила Тройника, зато с женатым мужчиной

Вчера, 23:57

Захлебнулась слезами на публике: Пропавшая из-за болезни Варум объявилась в Казахстане

Вчера, 23:53

Составлен перечень всех мужей певицы Лолиты Милявской

Вчера, 18:33

Актер Энтони Хопкинс станцевал под хит «Mambo Italiano» и стал звездой Интернета

Вчера, 18:13

Роскошное платье, помолодевший вид: Ирина Винер зажигательно сплясала на грандиозной вечеринке в Дубае

Вчера, 14:34

Недавно женившийся Александр Домогаров впервые за долгое время вышел в свет

Вчера, 12:50

Нервный срыв и развод: как сложилась судьба популярной в начале 2000-х певицы Нелли Фуртадо

Вчера, 11:48

Стало известно, куда эмигрирует Алла Пугачева с семьей

Вчера, 11:21

Филипп Киркоров заинтриговал публику громким заявлением: Как раз в день рождения

Вчера, 11:14

В России разработано уникальное вино, которое снижает вес

Вчера, 10:38

Похудевший композитор Крутой появился на кинопремьере после слухов о тяжелой болезни

Вчера, 09:11

Выяснилось, как сейчас живет актер Александр Збруев

Вчера, 08:47

«Какая я свинья»: Рыдающая Лера Кудрявцева извинилась перед матерью

Вчера, 00:38

Певец SHAMAN с женой устроили горячую фотосессию в честь 5-летия свадьбы

Вчера, 00:32

Максим Галкин показал на новом фото, как выглядит его подросшая дочь Лиза

Вчера, 00:29

Новости партнеров
2023
ru-RU