Пугачевой подсказали, как можно вернутся на российскую сцену: Дать в Москве концерт

Александр Волков сообщил, что для возращения на российскую сцену Алла Пугачева должна изменить свою позицию.

«Для появления в серьезных медиа у нее должна быть серьезная подготовка и изменение позиции, во что не верится», —отметил музыкальный критик.

По словам звездного адвоката Андрея Алешкина, Примадонна в РФ по-прежнему популярна. Тех, кто критикует артистку, никто даже не помнит. Он считает, что певица выказалась «открыто, честно, смело и ярко».

«Поддерживаю ее, считаю, что должна дать в Москве сольный концерт», - сказал правозащитник.