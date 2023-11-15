Российских зрителей возмутил финал телесериала «Мосгаз»

На экраны вышел, по словам создателей, заключительный сезон телесериала про отважного умного сыщика майора Черкасова. Его роль исполнил Андрей Смоляков.

Поклонники, которые уже успели посмотреть все серии многосерийного фильма, выдали создателям проекта большое количество критики. Фанаты не поверили в то, что майор Черкасов с командой больше не выйдут на тропу войны с представителями преступного мира и одержимыми маньяками.

Поэтому в Сети интернет-пользователи активно критикуют создателей финального сезона триллера. Многие ждут продолжения нашумевшего детектива.