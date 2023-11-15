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С кем поведёшься, от того и наберёшься: Марат Башаров признался в экстрасенсорных способностях

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С кем поведёшься, от того и наберёшься: Марат Башаров признался в экстрасенсорных способностях
Знаменитости
источник фото: pixabay.com

Марат Башаров, известный российский актер и телеведущий, в ходе интервью с журналистами признался, что обладает экстрасенсорными способностями.

Он поделился, что время от времени испытывает видения, которые впоследствии сбываются. Однако, по его словам, он не планирует активно развивать эти паранормальные способности.

Башаров также отметил, что информацию о своих экстрасенсорных способностях он услышал от победителя проекта «Битва экстрасенсов» Александра Шепса. Актер выразил благодарность за такие слова от опытного экстрасенса, отметив, что Шепс видит лучше, чем он сам.

Информационное агентство «Informing»

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