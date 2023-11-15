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Стали известны ценник и райдер Меладзе за выступление в Москве

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Стали известны ценник и райдер Меладзе за выступление в Москве
Знаменитости
Источник фото: pixabay.com

Появились подробности о райдере 58-летнего Валерия Меладзе. Как стало известно, певец требует за концерт в Москве немалые деньги.

Как оказалось, недавно артист повысил ценник. Теперь за корпоратив в столице он просит 120 тысяч евро (12 миллионов рублей). Добавляет затрат райдер певца, в котором есть немало требований. Так, Валерию необходимы билеты бизнес-класса, VIP-зал, пятизвездочная гостиница с люкс-номером, Mercedes-Benz W222, автобус на 25 мест для команды.

Гримерку Меладзе просит оборудовать разными нарезками, алкогольными и безалкогольными напитками. Суточные звезды составляют 250 евро (около 25 тысяч рублей).

Информационное агентство «Informing»

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