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Администрация президента и богатые опекуны в России: Ани Лорак «вышла сухой из воды»

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Администрация президента и богатые опекуны в России: Ани Лорак «вышла сухой из воды»
Знаменитости
Источник фото: @anilorak

Несмотря на подозрения в финансировании ВСУ, Ани Лорак вернулась в Россию и в настоящее время активно выступает с концертами. В связи с этим в Сети возникли слухи о возможных влиятельных покровителях певицы в России.

Артистка поддерживает дружеские отношения с многими звездами, в том числе с Филиппом Киркоровым и Татьяной Навкой, что вызывает интерес и разговоры в обществе.
«Они мои ангелы-хранители, принимают участие во всех шоу, прошли со мной большой путь», – говорила Навка, супруг которой работает пресс-секретарем президента, о Лорак и Киркорове.

Однако доподлинно неизвестно, оказывала ли кто-то из них какую-либо помощь Лорак для её возвращения на российскую сцену.

Информационное агентство «Informing»

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