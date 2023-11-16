Администрация президента и богатые опекуны в России: Ани Лорак «вышла сухой из воды»

Несмотря на подозрения в финансировании ВСУ, Ани Лорак вернулась в Россию и в настоящее время активно выступает с концертами. В связи с этим в Сети возникли слухи о возможных влиятельных покровителях певицы в России.

Артистка поддерживает дружеские отношения с многими звездами, в том числе с Филиппом Киркоровым и Татьяной Навкой, что вызывает интерес и разговоры в обществе.

«Они мои ангелы-хранители, принимают участие во всех шоу, прошли со мной большой путь», – говорила Навка, супруг которой работает пресс-секретарем президента, о Лорак и Киркорове.

Однако доподлинно неизвестно, оказывала ли кто-то из них какую-либо помощь Лорак для её возвращения на российскую сцену.