Для тюменских полицейских закупили новые автомобили за 2,4 миллиона рублей каждый

В Тюмени полицейские получили в использование новые автомобили, а именно китайские Haval F7, которые были замечены на улице Молодежной. Представители ГИБДД области подтвердили, что эти транспортные средства предназначены для использования местными сотрудниками патрульной службы.

Эта поставка автомобилей является первой партией патрульных машин ДПС, поступивших в регион в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Согласно информации от сотрудников областной Госавтоинспекции, транспорт оборудован полным приводом и турбодвигателем мощностью 190 лошадиных сил.

На официальном портале производителя указано, что аналогичная комплектация с таким двигателем стоит более 2,4 миллиона рублей.