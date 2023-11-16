Хлестают вениками: Пышногрудую Анну Семенович застали в бане сразу с двумя мужчинами

Российская исполнительница Анна Семенович поделилась со своими поклонниками новым видео. В ролике пышногрудая звезда продемонстрировала, что сходила в баню.

В видеокадре артистку хлестают вениками двое мужчин. По всей видимости, такое времяпровождение понравилось певице. Она мило улыбалась, когда лежала на лежанке, и просила, чтобы веники прошлись по всему телу.

Для посещения парной Анна выбрала откровенный купальник. По словам самой артистки, по поводу мужчин можно быть спокойными, поскольку ни один не является ее бойфрендом. При этом банщики молча продолжили делать свою работу, будто бы к ним заглядывают звезды ежедневно.