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Игорь Крутой неприятно удивил болезненной худобой: композитор вышел из тени и посетил кинопремьеру

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Игорь Крутой неприятно удивил болезненной худобой: композитор вышел из тени и посетил кинопремьеру
Знаменитости
Источник фото: @igorkrutoy65

Игорь Крутой, российский композитор, впервые за долгое время появился на общественном мероприятии, посетив кинопремьеру фильма «Пиковая дама« в столичном кинотеатре »Октябрь».

Этот выход в свет вызвал еще больший интерес из-за слухов о тяжелой болезни композитора, которая, предположительно, связана с операцией по удалению кисты поджелудочной железы у Игоря Яковлевича.

Свидетели отметили, что за последний год Крутой еще больше похудел, предположительно, потеряв около 15 килограммов веса. Это событие привлекло внимание публики и вызвало обсуждение в онлайн-среде.

Информационное агентство «Informing»

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