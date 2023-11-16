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«Это проект по пиару»: Молодой певец раскрыл настоящее отношение Пугачевой к Галкину

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«Это проект по пиару»: Молодой певец раскрыл настоящее отношение Пугачевой к Галкину
Знаменитости
Источник фото: @alla_orfey

Фаворит Аллы Пугачевой Сергей Савин решил приоткрыть тайну брака певицы. Он его назвал «проектом по пиару», который был необходим Примадонне. Шумиха вокруг ее персоны была создана именно после похода в ЗАГС с раскрученным шоуменом, который в то время повсюду мелькал на экранах.

Также певец признался, что был удивлен «рабочими отношениям» супругов.

«Когда был у них в гостях в Грязи, в замке, поразился тем, что на людях они друг с другом разговаривали очень любовно, очень нежно. Максим ее «Аллочка» все время называл. Но когда пили чай, он обращался к ней «Алла Борисовна». Официально. «Алла Борисовна, вы это хотите, вот это вам?».

Информационное агентство «Informing»

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