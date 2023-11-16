Ксения Собчак с шиком провела отпуск в Европе: скандальная ведущая не захотела отдыхать в России

Скандальная телеведущая Ксения Собчак решила провести отпуск в Турции в компании своего сына Платона, выбрав для этого нешумный сезон. Таким образом, знаменитость избегает лишних назойливых вниманий фанатов, предпочитая наслаждаться отдыхом в спокойной обстановке.

В этом году Ксения уже успела посетить Италию, Францию и Биарриц, но несмотря на насыщенное расписание, она стильно проводит время на курорте, наслаждаясь плаванием, загаром, посещением ресторанов и бутиков.

Особое внимание телеведущая уделяет своему сыну, всегда беря его с собой в путешествия, чтобы расширять его кругозор. Недавнее фото показывает Собчак и ее сына, катающихся на катере, на фоне живописного пейзажа и флага страны.