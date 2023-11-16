Михаил Боярский в свои 73 года остался без работы: продал все

Михаил Боярский завершил свое участие в бизнесе, отказавшись от совладения несколькими компаниями, связанными с областью права, арендой и управлением имуществом. За последние полгода 73-летний актер передал свои доли в трех различных фирмах. Процесс выхода из компаний проходил поэтапно.
Этот бизнес был связан с братьями Боярскими, и сам Михаил Сергеевич никогда не принимал активного участия в его управлении. Решение о завершении участия в бизнесе было принято из этических соображений. Актер хочет обеспечить средства для существования жене брата после его смерти.