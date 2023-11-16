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Михаил Боярский в свои 73 года остался без работы: продал все

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Михаил Боярский в свои 73 года остался без работы: продал все
Знаменитости
Источник фото: @boyarskiy_official

Михаил Боярский завершил свое участие в бизнесе, отказавшись от совладения несколькими компаниями, связанными с областью права, арендой и управлением имуществом. За последние полгода 73-летний актер передал свои доли в трех различных фирмах. Процесс выхода из компаний проходил поэтапно.

В июле Михаил Боярский передал 30% своей доли в компании «Лайт« своему родственнику Николаю Боярскому. В октябре он переоформил свою долю в «Хаус-Маркет» на имя Альфии Тенишевой. В ноябре легендарный артист передал оставшиеся активы Елене Косцовой в корпорации »Автотранс».

Этот бизнес был связан с братьями Боярскими, и сам Михаил Сергеевич никогда не принимал активного участия в его управлении. Решение о завершении участия в бизнесе было принято из этических соображений. Актер хочет обеспечить средства для существования жене брата после его смерти.

Информационное агентство «Informing»

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