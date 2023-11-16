Муж онкобольной Анастасии Заоворотнюк остался без работы и денег к существованию

Ледовое шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» Татьяны Навки стартует скоро, но зрители не увидят на льду Татьяну Навку – ее роль в представлении заменит серебряный призер Олимпийских игр Виктория Синицина.

Поклонники также задаются вопросом о Петре Чернышеве, и обеспокоены, что он остался без работы и средств к существованию. В ответ Татьяна Навка заявила, что рада разнообразить знакомую сказку новыми сюжетными поворотами и героями.

Она выразила радость по поводу появления Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в команде, отметив, что Синицина заменила ее, а Кацалапов подменил Петра Чернышева.