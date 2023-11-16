«Она не твоя»: Полуголую любовницу Константина Меладзе засекли в обнимку с высоким брюнетом

Софию Тарасову подозревают в связи с Константином Меладзе. Судя по всему, продюсер проявляет интерес к солисткам «ВИА Гры», а София ранее была частью этой группы. Более того, последние сведения указывают на то, что Меладзе записал новый клип с молодой певицей, которая также выступает с братом композитора, Валерием Меладзе.

Тем не менее, в социальных сетях появились фотографии Софии Тарасовой, сделанные во время морской прогулки. На снимках она полуголая, одетая только в бикини, и ее обнимает красавец-брюнет.

Сообщается, что Тарасова встречается с иностранцем по имени Джеймс Росс Тречер. Она время от времени демонстрирует совместные фотографии с своим бойфрендом, возможно, пытаясь отвлечь внимание от отношений с 60-летним продюсером.