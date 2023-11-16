Организаторов конкурса «Краса России» не устроила фигура победительницы Екатерины Романовой

В Сочи завершился финал конкурса красоты «Краса России», где титул самой красивой девушки страны получила 22-летняя Екатерина Романова из Новокузнецка.

Екатерина, представлявшая Кемеровскую область, сейчас готовится представить Российскую Федерацию на престижном международном конкурсе «Мисс Земля».

В интервью молодая красавица призналась, что перед финалом использовала мочегонные средства для похудения. По ее словам, такая практика является нормой для участниц конкурсов, так как все стремятся выглядеть наилучшим образом. Организаторы решили порекомендовать ей небольшую подсушку, так как им не понравилась ее фигура.