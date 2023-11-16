Певец Рыбин заявил, что они с Сенчуковой обозлились на эмигрировавшую Пугачеву

Виктор Рыбин высказал свои мысли относительно эмиграции Аллы Пугачевой и предательства, как он утверждает, со стороны певицы. Лидер «Дюны» рассказал, что его отношение к Примадонне сильно изменилось после её высказываний, а не из-за того, что она уехала из страны.

Он также поделился воспоминаниями о дружбе с Максимом Галкиным* и удивлением по поводу позиции некоторых других деятелей культуры, таких как Валерий Меладзе и Чулпан Хаматова.

Мы у нее дома с женой бывали, смотрели «Евровидение», предполагали, кто победит. У нас был тотализатор. Затем чаще стали общаться с Максимом. Мы дружили. Алла ко мне на теплоход на празднование дня рождения приезжала, — вспомнил Рыбин.

К слову, мнение Виктора целиком и полностью разделяет и его супруга Наталья Сенчукова.

* Признан иноагентом в России