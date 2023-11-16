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Тоже ошибаюcь: Певица Анна Асти опозорилась на своем концерте в Набережных Челнах

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Тоже ошибаюcь: Певица Анна Асти опозорилась на своем концерте в Набережных Челнах
Знаменитости
Фото из открытых источников

Источник фото: @asti

Anna Asti опозорилась на своем концерте. Певица перепутала Набережные Челны с Нижним Тагилом. Знаменитая исполнительница выступила в Республике Татарстан.

Артистка, приветствуя публику, Набережные Челны ошибочно назвала Нижним Тагилом. Зрители аккуратно поправили певицу. 

Спасибо вам большое. Мы в Набережных Челнах же? Хорошо. У меня плотный график, еще раз... Набережные Челны, всем привет! Я человек, тоже иногда ошибаюсь, - отметила Asti.

В ответ на это публика поприветствовала звезду эстрады бурными аплодисментами. 

Информационное агентство «Informing»

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