Тоже ошибаюcь: Певица Анна Асти опозорилась на своем концерте в Набережных Челнах

Anna Asti опозорилась на своем концерте. Певица перепутала Набережные Челны с Нижним Тагилом. Знаменитая исполнительница выступила в Республике Татарстан.

Артистка, приветствуя публику, Набережные Челны ошибочно назвала Нижним Тагилом. Зрители аккуратно поправили певицу.

Спасибо вам большое. Мы в Набережных Челнах же? Хорошо. У меня плотный график, еще раз... Набережные Челны, всем привет! Я человек, тоже иногда ошибаюсь, - отметила Asti.

В ответ на это публика поприветствовала звезду эстрады бурными аплодисментами.