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Разбитый нос, змазанная кровь по лицу: Чулпан Хаматова не на шутку напугала поклонников

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Разбитый нос, змазанная кровь по лицу: Чулпан Хаматова не на шутку напугала поклонников
Знаменитости
источник фото: pixabay.com

Чулпан Хаматова, проживающая за рубежом, сталкивается с определенными трудностями, о чем она сама неоднократно признавалась. Недавно прошло ее выступление в Риге, где она вышла на сцену для участия в спектакле с размазанной кровью по лицу. Согласно сюжету, в одной из сцен у героини начинается носовое кровотечение. Известно, что два года назад актриса обещала щедрые гонорары режиссеру Алвису Херманису. Однако оказалось, что выполнить это обещание было не так-то просто, поскольку требовалось освоить латышский язык. В итоге Хаматовой даже лишили одной из ролей из-за этой сложности. Ее последней работой стала постановка, основанная на фильме Валерия Тодоровского «Страна глухих». В этом фильме Чулпан Хаматова сыграла Риту в 1998 году, что сделало ее узнаваемой и популярной.

Информационное агентство «Informing»

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