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Сергей Шнуров поспешно смылся из России – не забыл прихватить золото и деньги

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Сергей Шнуров поспешно смылся из России – не забыл прихватить золото и деньги
Знаменитости
Источник фото: pixabay.com

Мать личной помощницы фронтмена группы «Ленинград» Анастасии Кулигиной раскрыла интересные факты о личной жизни Сергея Шнурова. По словам Валентины Кулигиной, 50-летний музыкант приобрел в Германии дом, где постоянно проживает его семья.

«В их доме есть только обслуживающий персонал, который регулярно следит за порядком. Часто они совершают поездки туда на разных транспортных средствах, то уезжая, то возвращаясь. Во время этих поездок проводятся работы по сборке мебели и обустройству дома. Окна моют, все убирают», - рассказала Кулигина.

Согласно ее словам, эти поездки представляют собой переезд на постоянное место жительства, поскольку Шнуров и его супруга забрали с собой все самое ценное из России, включая домашних животных, деньги и драгоценные украшения.

Кулигина отметила, что Шнуров отлично относится к своему персоналу, а его супруга обладает сильным характером. Кроме того, по всей квартире установлены камеры, включая туалет, по причине особенностей характера владелицы.

Информационное агентство «Informing»

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