Сергей Шнуров поспешно смылся из России – не забыл прихватить золото и деньги

Мать личной помощницы фронтмена группы «Ленинград» Анастасии Кулигиной раскрыла интересные факты о личной жизни Сергея Шнурова. По словам Валентины Кулигиной, 50-летний музыкант приобрел в Германии дом, где постоянно проживает его семья.
Согласно ее словам, эти поездки представляют собой переезд на постоянное место жительства, поскольку Шнуров и его супруга забрали с собой все самое ценное из России, включая домашних животных, деньги и драгоценные украшения.
Кулигина отметила, что Шнуров отлично относится к своему персоналу, а его супруга обладает сильным характером. Кроме того, по всей квартире установлены камеры, включая туалет, по причине особенностей характера владелицы.