Стала известна причина популярности Люси Чеботиной – правду раскрыл звездный продюсер

Павел Рудченко предположил, что Люся Чеботина стала популярной в стране после отношений с ЮрКиссом (настоящее имя Юрий Киселев).

Значительной частью успеха Люся обязана сыновьям собственника «Русской медиагруппы» Владимира Киселева.

«Она дуэтную песню записала, спела ее с сыном Киселева. После чего попала в эфир, в ротацию. Поэтому дело в удачном сотрудничестве с этим лейблом его сыновей. Они вложили деньги в его раскрутку. После этого Чеботина прогремела в России, не особо была до этого популярна», — сказал продюсер.

Он также признал, что артистка обладает талантом,

пишет хитовые композиции и обладает прекрасным вокалом.