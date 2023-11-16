Информинг » Знаменитости » Стала известна причина популярности Люси Чеботиной – правду раскрыл звездный продюсер

Стала известна причина популярности Люси Чеботиной – правду раскрыл звездный продюсер

Image 16+
Стала известна причина популярности Люси Чеботиной – правду раскрыл звездный продюсер
Знаменитости
Источник фото: @lusia_chebotina

Павел Рудченко предположил, что Люся Чеботина стала популярной в стране после отношений с ЮрКиссом (настоящее имя Юрий Киселев).

Значительной частью успеха Люся обязана сыновьям собственника «Русской медиагруппы» Владимира Киселева.

«Она дуэтную песню записала, спела ее с сыном Киселева. После чего попала в эфир, в ротацию. Поэтому дело в удачном сотрудничестве с этим лейблом его сыновей. Они вложили деньги в его раскрутку. После этого Чеботина прогремела в России, не особо была до этого популярна», — сказал продюсер.

Он также признал, что артистка обладает талантом,

пишет хитовые композиции и обладает прекрасным вокалом.

Информационное агентство «Informing»

Максим Галкин показал на новом фото, как выглядит его подросшая дочь Лиза

Максим Галкин показал на новом фото, как выглядит его подросшая дочь Лиза

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Муж онкобольной Анастасии Заоворотнюк остался без работы и денег к существованию

Сегодня, 19:31

«Это проект по пиару»: Молодой певец раскрыл настоящее отношение Пугачевой к Галкину

Сегодня, 18:37

Стала известна причина популярности Люси Чеботиной – правду раскрыл звездный продюсер

Сегодня, 18:29

Михаил Боярский в свои 73 года остался без работы: продал все

Сегодня, 16:42

Игорь Крутой неприятно удивил болезненной худобой: композитор вышел из тени и посетил кинопремьеру

Сегодня, 15:17

Администрация президента и богатые опекуны в России: Ани Лорак «вышла сухой из воды»

Сегодня, 13:47

Вот это новость: Валерий Леонтьев вернуться на сцену в 2024 году

Сегодня, 11:55

Певец Рыбин заявил, что они с Сенчуковой обозлились на эмигрировавшую Пугачеву

Сегодня, 11:55

Хлестают вениками: Пышногрудую Анну Семенович застали в бане сразу с двумя мужчинами

Сегодня, 09:44

Выяснилась причина всех бедствий 74-летней Пугачевой — правду раскрыла Маргарита Симоньян

Сегодня, 09:34

«Она не твоя»: Полуголую любовницу Константина Меладзе засекли в обнимку с высоким брюнетом

Сегодня, 09:25

Разбитый нос, змазанная кровь по лицу: Чулпан Хаматова не на шутку напугала поклонников

Сегодня, 08:49

Тоже ошибаюcь: Певица Анна Асти опозорилась на своем концерте в Набережных Челнах

Сегодня, 00:36

Аллу Пугачеву выдвигают в президенты РФ: что на это ответили россияне

Вчера, 20:12

Составлен список знаменитостей, пожалевших о пластических операциях

Вчера, 19:23

Грандиозное возвращение: Валерий Леонтьев бросил солнечное Майами и вернулся в Москву

Вчера, 17:12

С кем поведёшься, от того и наберёшься: Марат Башаров признался в экстрасенсорных способностях

Вчера, 16:38

Фаворитка Пугачевой Круглова назвала певца SHAMAN'a «продюсерским проектом»

Вчера, 13:58

«Дешевка»: Лолита назвала Разина падалью и пообещала ему большие проблемы в России

Вчера, 13:41

Народный артист России Назаров раскритиковал поведение Макаревича

Вчера, 13:35

Новости партнеров
2023
ru-RU