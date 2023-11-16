Стала известна причина популярности Люси Чеботиной – правду раскрыл звездный продюсер

Павел Рудченко предположил, что Люся Чеботина стала популярной в стране после отношений с ЮрКиссом (настоящее имя Юрий Киселев).
Значительной частью успеха Люся обязана сыновьям собственника «Русской медиагруппы» Владимира Киселева.
«Она дуэтную песню записала, спела ее с сыном Киселева. После чего попала в эфир, в ротацию. Поэтому дело в удачном сотрудничестве с этим лейблом его сыновей. Они вложили деньги в его раскрутку. После этого Чеботина прогремела в России, не особо была до этого популярна», — сказал продюсер.
Он также признал, что артистка обладает талантом,
пишет хитовые композиции и обладает прекрасным вокалом.