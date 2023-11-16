Сын Градского Даниил оказался шокирован дневником Марины Коташенко

Сын умершнего Александра Градского пережил настоящее потрясение, обнаружив дневник последней жены своего отца, Марины Коташенко.
Ранее мать Даниила безуспешно пыталась разделить имущество покойного композитора с молодой супругой через суд. Даниил говорит, что был поражен содержанием дневника, где Марина описывала попытки завоевать расположение Градского.
Мужчина утверждает, что Коташенко предала на глубинном уровне супруга, считая ее проявление любви показным.
Он уверяет, что вместо вызова врачей скорой Марина искала ключи от сейфа в момент бедствия мужа.