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Сын Градского Даниил оказался шокирован дневником Марины Коташенко

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Сын Градского Даниил оказался шокирован дневником Марины Коташенко
Знаменитости
источник фото: pixabay.com

Сын умершнего Александра Градского пережил настоящее потрясение, обнаружив дневник последней жены своего отца, Марины Коташенко.

Ранее мать Даниила безуспешно пыталась разделить имущество покойного композитора с молодой супругой через суд. Даниил говорит, что был поражен содержанием дневника, где Марина описывала попытки завоевать расположение Градского.

«Полюби его, как раненое животное, добей», - одна из написанных в дневнике фраз.

Мужчина утверждает, что Коташенко предала на глубинном уровне супруга, считая ее проявление любви показным.

«Прочитав записи о том, что мой папа - это просто мешок с золотом, который несет и от которого отказаться не может», - добавил молодой человек.

Он уверяет, что вместо вызова врачей скорой Марина искала ключи от сейфа в момент бедствия мужа.

«Ее записи раскрыли отношение к моему папе. Мне больно, обидно за отца. Он был бесконечно добрым, умным человеком, хотя проглядел эту ситуацию. Папа ведь хотел быть счастливым», - заключил наследник маэстро.

Информационное агентство «Informing»

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