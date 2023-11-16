Сын Градского Даниил оказался шокирован дневником Марины Коташенко

Сын умершнего Александра Градского пережил настоящее потрясение, обнаружив дневник последней жены своего отца, Марины Коташенко.

Ранее мать Даниила безуспешно пыталась разделить имущество покойного композитора с молодой супругой через суд. Даниил говорит, что был поражен содержанием дневника, где Марина описывала попытки завоевать расположение Градского.

«Полюби его, как раненое животное, добей», - одна из написанных в дневнике фраз.

Мужчина утверждает, что Коташенко предала на глубинном уровне супруга, считая ее проявление любви показным.

«Прочитав записи о том, что мой папа - это просто мешок с золотом, который несет и от которого отказаться не может», - добавил молодой человек.

Он уверяет, что вместо вызова врачей скорой Марина искала ключи от сейфа в момент бедствия мужа.

«Ее записи раскрыли отношение к моему папе. Мне больно, обидно за отца. Он был бесконечно добрым, умным человеком, хотя проглядел эту ситуацию. Папа ведь хотел быть счастливым», - заключил наследник маэстро.