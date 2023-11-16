Вот это новость: Валерий Леонтьев вернуться на сцену в 2024 году

Концертный директор Борис Чигирев сообщил, что Валерий Леонтьев может дать новые концерты в 2024 году, который станет юбилейным для артиста, поскольку ему исполнится 75 лет в марте.

В настоящее время Леонтьев не планирует проводить концерты, но в следующем году рассматривает возможность выступлений, особенно с учетом интересных предложений и событий.

Концерты пока Валерий Яковлевич не намерен давать. Но в следующем году, в юбилейный год может быть. Касательно корпоративов, почему нет, если будут интересные предложения?

Также подчеркнуто, что Леонтьев не эмигрировал из России и регулярно посещает США для встречи со своей семьей. По словам директора звезды, у музыканта в Майами есть свой дом и об этом все прекрасно знают.